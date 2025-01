Coppa del Mondo di sci, Franzoni decimo nel superG in Austria

Il bresciano Giovanni Franzoni ha chiuso al decimo posto il superG che ha aperto la tappa di Coppa del Mondo a Kitzbuehel. A ottenere il successo nella località tirolese è stato Marco Odermatt. Per il 27enne elvetico si tratta del successo numero 44 in carriera nel massimo circuito, il quattordicesimo in superG. Settimo posto per Mattia Casse, miglior piazzamento tra gli italiani.

Ottima prova per Giovanni Franzoni, che ha gestito al meglio la parte alta della Streif con i passaggi più tecnici per poi perdere progressivamente nella seconda e trovare un importante decimo posto a 0"76 da Odermatt.

Le parole del bresciano

Ero un po' nervoso per alcuni passaggi tattici e le molte interruzioni – le parole del bresciano –. Sono riuscito a sciare bene, non pensavo di essere così veloce perché ho pensato solo ad essere pulito. All'Hausberg non mi sono fidato ad essere troppo diretto e ho perso qualcosa, ma sto sciando bene e sto acquisendo sempre più confidenza. Sono soddisfatto e non mi sarei mai aspettato di essere a questo livello: ringrazio lo staff e tutti i tecnici. Le basi sono la preparazione atletica e sugli sci, ma quello che fa la differenza è la fiducia: se sei consapevole di quello che sai fare, i risultati arrivano».