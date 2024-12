Sci, Franzoni: «Quasi a podio? È la prova del mio carattere»

ll velocista gardesano e l’exploit nel superG in Colorado: «Mi sono tolto un peso, ho visto che posso essere al livello dei migliori»

Giovanni Franzoni nel superG di Beaver Creek, nel quale si è posizionato quarto - © www.giornaledibrescia.it

La nuova missione, adesso, è rendere normali le cose dell’altro mondo. E quando si parla di altro mondo, non è solo perché Giovanni Franzoni il risultato atteso da tempo l’ha colto a quasi novemila chilometri da casa, in Colorado. Ma anche perché, per uno che in trenta partenze di Coppa del Mondo aveva raccolto solo sei piazzamenti nei 30 arrivando al massimo 22°, arrivare quarto a 13 centesimi dal podio può sembrare una pazzia. E invece no, perché Giovanni Franzoni, l’unica vera speranza italia