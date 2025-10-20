Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Coppa Davis, no di Sinner all’Italia: «Non ha dato la sua disponibilità»

Il tennista numero 2 al mondo assente a novembre a Bologna. «Quest’anno io e il mio team abbiamo deciso così. È stata una scelta non semplice»
Jannik Sinner nel 2023 con la Coppa Davis vinta - © www.giornaledibrescia.it
Jannik Sinner nel 2023 con la Coppa Davis vinta - © www.giornaledibrescia.it
AA

Jannik Sinner dice no all’Italia. Il numero 2 del mondo non è stato chiamato da Filippo Volandri per le finali di Coppa Davis di Bologna, a novembre. «Jannik non ha dato la propria disponibilità per il 2025 – spiega il capitano non giocatore azzurro –. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra».

Sono stati così chiamati Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. «Quest’anno io e il mio team abbiamo deciso così – le parole di Sinner a Sky Sport –. È stata una scelta non semplice. Dopo le Atp Finals di Torino l’obiettivo è partire col piede giusto nel 2026 in Australia. Una settimana sembra una banalità, ma non lo è. Perché in quei giorni fai una preparazione "lunga". Nel 2023 e nel 2024 abbiamo vinto la Davis. Quest’anno abbiamo deciso così», aggiunge l’altoatesino.

«Con i nostri ragazzi abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca – afferma ancora Volandri, spiegando le convocazioni –. La fiducia si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Jannik SinnerCoppa DavisBologna
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario