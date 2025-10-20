Coppa Davis, no di Sinner all’Italia: «Non ha dato la sua disponibilità»
Jannik Sinner dice no all’Italia. Il numero 2 del mondo non è stato chiamato da Filippo Volandri per le finali di Coppa Davis di Bologna, a novembre. «Jannik non ha dato la propria disponibilità per il 2025 – spiega il capitano non giocatore azzurro –. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra».
Sono stati così chiamati Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. «Quest’anno io e il mio team abbiamo deciso così – le parole di Sinner a Sky Sport –. È stata una scelta non semplice. Dopo le Atp Finals di Torino l’obiettivo è partire col piede giusto nel 2026 in Australia. Una settimana sembra una banalità, ma non lo è. Perché in quei giorni fai una preparazione "lunga". Nel 2023 e nel 2024 abbiamo vinto la Davis. Quest’anno abbiamo deciso così», aggiunge l’altoatesino.
«Con i nostri ragazzi abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca – afferma ancora Volandri, spiegando le convocazioni –. La fiducia si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi».
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.