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Auto storiche, il 29 agosto torna il Trofeo Noci Motor Classic

Partenza e arrivo a Robecco d’Oglio, dov’è in programma anche il 2° Trofeo Morbio Costruzioni. Ecco tutti i Comuni toccati dal percorso
I bresciani Lorenzo e Mario Turelli in una vecchia edizione - Foto Romano © www.giornaledibrescia.it
I bresciani Lorenzo e Mario Turelli in una vecchia edizione - Foto Romano © www.giornaledibrescia.it

Torna anche quest’anno il Trofeo Noci Motor Classic, manifestazione di regolarità classica per auto storiche e auto moderne. L’appuntamento è per il 29 agosto, con partenza alle 10.30 da Robecco d’Oglio.

Il percorso

La corsa passerà da Pontevico, Verolanuova, Offlaga, Bagnolo Mella, Poncarale, Flero, San Zeno Naviglio e Brescia. Dal capoluogo proseguirà per raggiungere il monte Maddalena dove, dopo una sosta al ristorante Le Cavrelle, ripartirà in direzione Nave, fino a transitare per Caino, Vallio Terme e Gavardo, dove verrà effettuato un controllo orario all’interno dell’azienda «Bi-Elle Srl».

Da qui i concorrenti ripartiranno alla volta di Muscoline, Calvagese della Riviera, Bedizzole, Calcinato, Montichiari, Ghedi, Leno, Pavone Del Mella, Cigole, San Gervasio Bresciano, Alfianello e Pontevico. La carovana rientrerà poi a Robecco d’Oglio dove, sulla strada principale di fronte alla Villa Comunale, si svolgerà il 2° Trofeo Morbio Costruzioni.

La premiazione avrà luogo, come da tradizione, a Villa Barni della Scala, sede del Comune di Robecco d’Oglio

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Trofeo Noci Motor Classicauto storichegaraRobecco d'Oglio

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