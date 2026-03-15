Antonelli trionfa in Cina: primo italiano a vincere un Gp dopo 20 anni

Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio della Cina di Formula 1 al volante della Mercedes e riporta un pilota italiano sul gradino più alto di un podio mondiale dopo vent’anni. L’ultimo successo risaliva infatti al 19 marzo 2006, quando Giancarlo Fisichella vinse il Gran Premio della Malesia.

Il pilota bolognese, che ha 19 anni e mezzo, precede al traguardo il compagno di squadra George Russell, mentre Lewis Hamilton chiude al terzo posto. Per Antonelli è un fine settimana storico: sabato aveva già stabilito un record diventando il più giovane autore di pole position nella storia della Formula 1.

Supporter di Antonelli durante il Gp a Shanghai - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Le parole

A caldo, subito dopo la gara, il giovane pilota fatica a trattenere l’emozione. «Non riesco a parlare, sto per piangere. Grazie mille al mio team che mi ha aiutato a realizzare questo sogno. Sono davvero felice, ieri avevo detto che volevo riportare l’Italia in vetta e ci sono riuscito», dice Antonelli. Il bolognese racconta anche alcuni momenti decisivi della corsa. «All’inizio ho dato troppo spazio alle Ferrari ma poi ho recuperato e sono riuscito a portare a termine la gara anche se nel finale con quel bloccaggio ho rischiato l’infarto».

La vittoria assume un valore ancora più simbolico considerando che Antonelli non era ancora nato quando Fisichella conquistò l’ultima vittoria italiana in Gp.