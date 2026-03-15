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Antonelli trionfa in Cina: primo italiano a vincere un Gp dopo 20 anni

L’ultimo Gran Premio vinto da un azzurro fu quello della Malesia nel 2006, con Giancarlo Fisichella: Andrea Kimi Antonelli non era ancora nato
  • epa12820896 Winner Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli (C) of Italy, second placed Mercedes driver George Russell (L) of Britain and third placed Scuderia Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain pose on the podium after the 2026 Formula 1 Chinese Grand Prix, in Shanghai, China, 15 March 2026. EPA/ALEX PLAVEVSKI
    Shanghai, il podio del Gran Premio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • epa12820895 Winner Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli (C) of Italy, second placed Mercedes driver George Russell (L) of Britain and third placed Scuderia Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain pose on the podium after the 2026 Formula 1 Chinese Grand Prix, in Shanghai, China, 15 March 2026. EPA/ALEX PLAVEVSKI
    Shanghai, il podio del Gran Premio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • epa12820902 Winner Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli (L-2) of Italy, second placed Mercedes driver George Russell (L) of Britain and third placed Scuderia Ferrari driver Lewis Hamilton (R) of Britain pose on the podium after the 2026 Formula 1 Chinese Grand Prix, in Shanghai, China, 15 March 2026. EPA/ALEX PLAVEVSKI
    Shanghai, il podio del Gran Premio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • epa12820903 Winner Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli (C) of Italy, second placed Mercedes driver George Russell (R) of Britain and third placed Scuderia Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain celebrate after the 2026 Formula 1 Chinese Grand Prix, in Shanghai, China, 15 March 2026. EPA/ALEX PLAVEVSKI
    Shanghai, il podio del Gran Premio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • epa12820911 Winner Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli (R) of Italy, second placed Mercedes driver George Russell (L) of Britain and a Mercedes team member celebrate after the 2026 Formula 1 Chinese Grand Prix, in Shanghai, China, 15 March 2026. EPA/ALEX PLAVEVSKI
    Shanghai, il podio del Gran Premio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • epa12820910 Winner Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli (L-2) of Italy, second placed Mercedes driver George Russell (L) of Britain, third placed Scuderia Ferrari driver Lewis Hamilton (R) of Britain and a Mercedes team member celebrate on the podium after the 2026 Formula 1 Chinese Grand Prix, in Shanghai, China, 15 March 2026. EPA/ALEX PLAVEVSKI
    Shanghai, il podio del Gran Premio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio della Cina di Formula 1 al volante della Mercedes e riporta un pilota italiano sul gradino più alto di un podio mondiale dopo vent’anni. L’ultimo successo risaliva infatti al 19 marzo 2006, quando Giancarlo Fisichella vinse il Gran Premio della Malesia.

Il pilota bolognese, che ha 19 anni e mezzo, precede al traguardo il compagno di squadra George Russell, mentre Lewis Hamilton chiude al terzo posto. Per Antonelli è un fine settimana storico: sabato aveva già stabilito un record diventando il più giovane autore di pole position nella storia della Formula 1.

Supporter di Antonelli durante il Gp a Shanghai - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Supporter di Antonelli durante il Gp a Shanghai - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Le parole

A caldo, subito dopo la gara, il giovane pilota fatica a trattenere l’emozione. «Non riesco a parlare, sto per piangere. Grazie mille al mio team che mi ha aiutato a realizzare questo sogno. Sono davvero felice, ieri avevo detto che volevo riportare l’Italia in vetta e ci sono riuscito», dice Antonelli. Il bolognese racconta anche alcuni momenti decisivi della corsa. «All’inizio ho dato troppo spazio alle Ferrari ma poi ho recuperato e sono riuscito a portare a termine la gara anche se nel finale con quel bloccaggio ho rischiato l’infarto».

La vittoria assume un valore ancora più simbolico considerando che Antonelli non era ancora nato quando Fisichella conquistò l’ultima vittoria italiana in Gp.

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