Altro «oro» per Roncadelle: vince il premio dedicato a Gianni Brera

Un altro alloro per Roncadelle, ancora una volta per lo straordinario risultato delle Olimpiadi di Parigi con tre ori conseguiti in pochi giorni. Il paese bresciano è infatti stato insignito del Premio sportivo Gianni Brera Personaggio dell'Anno 2024, di solito riservato a una persona fisica, assegnato dal Gruppo lombardo giornalisti sportivi (Glgs-Ussi Lombardia) e intitolato alla memoria del grande giornalista.

Nel corso della rassegna a cinque cerchi infatti Alice Bellandi, Anna Danesi e Giovanni De Gennaro sono saliti sul gradino più alto del podio, portanto il Comune dell’hinterland bresciano nell’empireo dello spor mondiale.