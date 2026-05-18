A 120 all’ora tra i tornanti della «Malegno-Borno»: guarda il video

Per gli amanti dei motori il Trofeo Vallecamonica organizzato dall’Aci Brescia, andato in scena lo scorso fine settimana, è conosciuto anche come «Malegno-Borno». Ben 8.560 metri di ascesa validi per il Campionato italiano Supersalita e il Campionato italiano velocità montagna nord.
Un week end intenso quello appena trascorso sulle strade camune che ha visto nella classifica assoluta la vittoria del favorito, Simone Faggioli, il quale ha posto sulla manifestazione bresciana il sesto timbro della sua vincente carriera (nel mirino, a dieci, c’è il recordman Mauro Nesti).
Emozioni
Da sempre il «Vallecamonica» regala emozioni e adrenalina agli spettatori, anche stavolta numerosissimi lungo i tornanti del percorso. Per ammirare i prototipi, ovviamente, ma anche tutte le altre autovetture che prendono parte alla gara.
Tra le autostoriche, la vittoria è andata al lumezzanese Alessandro Bertanza, che alla guida della Breda ha sbaragliato la concorrenza. Quello che vi proponiamo è il video della cronoscalata visto dalla prospettiva del pilota, con la camera posta nell’abitacolo alle sue spalle. Quasi cinque minuti da brividi e da vivere tutti d’un fiato.