A 120 all’ora tra i tornanti della «Malegno-Borno»: guarda il video

Per gli amanti dei motori il Trofeo Vallecamonica organizzato dall’Aci Brescia, andato in scena lo scorso fine settimana, è conosciuto anche come «Malegno-Borno» . Ben 8.560 metri di ascesa validi per il Campionato italiano Supersalita e il Campionato italiano velocità montagna nord .

Un week end intenso quello appena trascorso sulle strade camune che ha visto nella classifica assoluta la vittoria del favorito, Simone Faggioli , il quale ha posto sulla manifestazione bresciana il sesto timbro della sua vincente carriera (nel mirino, a dieci, c’è il recordman Mauro Nesti).

Emozioni

Alessandro Bertanza lungo i tornanti della Malegno-Borno, Trofeo Vallecamonica - Foto Newreporter Mazzocchi @ www.giornaledibrescia.it

Da sempre il «Vallecamonica» regala emozioni e adrenalina agli spettatori, anche stavolta numerosissimi lungo i tornanti del percorso. Per ammirare i prototipi, ovviamente, ma anche tutte le altre autovetture che prendono parte alla gara.

Tra le autostoriche, la vittoria è andata al lumezzanese Alessandro Bertanza, che alla guida della Breda ha sbaragliato la concorrenza. Quello che vi proponiamo è il video della cronoscalata visto dalla prospettiva del pilota, con la camera posta nell’abitacolo alle sue spalle. Quasi cinque minuti da brividi e da vivere tutti d’un fiato.