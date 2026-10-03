Serval, che animale è e perché in Italia è vietato tenerlo in casa

Il caso dei due felini confiscati ad Adro riaccende l’attenzione su una specie africana, che non va confusa con il gatto Savannah. Ecco quali sono le sue caratteristiche e perché, anche se è nato in cattività, non può essere domestico

03 ottobre 2026 3 ' di lettura

Un esemplare di serval, conosciuto anche come gattopardo africano Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti servalgattopardo africanoAdro Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...