Apre il resort di lusso per gatti: così le vacanze aiutano i mici

Dall’amore per i gatti è nato un progetto capace di coniugare qualità, solidarietà e sostegno al territorio. È questa la filosofia di «Vacanze con i baffi – Luxury cat resort», la nuova pensione felina aperta a Roncadelle, in via Vittorio Emanuele II, frutto dell’esperienza maturata dall’Associazione Progetto con i baffi con l’omonimo gattile attivo già dal 2016 a Castrezzato.
La pensione rappresenta un’importante evoluzione del percorso intrapreso, ma soprattutto un modo concreto per garantire continuità alle attività del gattile. Una parte del ricavato di ogni soggiorno, infatti, sarà destinata a sostenere le cure, l’accoglienza e il benessere dei numerosi gatti ospitati nella struttura di Castrezzato, dove oggi trovano rifugio circa 50 felini recuperati dal territorio, spesso feriti, abbandonati o bisognosi di cure.
«Grazie all’impegno costante dei volontari, presenti durante tutto l’anno, i gatti vengono curati, seguiti e accompagnati in un percorso che punta a restituire loro salute e fiducia, fino all’adozione in una nuova famiglia - racconta Genni Torriani, presidente dell’associazione -. La pensione consentirà quindi di rafforzare questa attività, creando un circolo virtuoso in cui il benessere dei gatti di proprietà diventa un aiuto concreto per quelli che ancora attendono una seconda possibilità».
La struttura di Roncadelle dispone di 20 posti, pensati per accogliere i gatti di chi, per vacanze, impegni di lavoro o altre necessità, deve assentarsi da casa e desidera affidare il proprio animale a professionisti esperti.
Ambienti curati nei minimi dettagli e un’assistenza personalizzata garantiscono agli ospiti un soggiorno sereno e confortevole: «Il resort è stato progettato per offrire agli amici a quattro zampe un’esperienza di alto livello - conclude la presidente -. Ogni gatto da noi può sentirsi come a casa anche durante l’assenza della propria famiglia che, affidandocelo, compie nello stesso momento un gesto di grande valore per tanti altri mici che ancora non ne hanno una».