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Dopo un passato difficile, Alfredo e Aronne cercano una casa

Sono due cani anziani, vengono da contesti di degrado e aggressioni. Ora hanno bisogno di tanta tranquillità: Enpa Brescia vuole aiutarli a ripartire
Daniela Affinita
Alfredo (a sinistra) e Aronne
Alfredo (a sinistra) e Aronne

Parte da un gesto semplice ma concreto la nuova iniziativa solidale di Enpa Brescia: «Kilo Kilo», la vendita di capi di abbigliamento donati e selezionati, anche di marca, venduti a peso per sostenere le attività dell’associazione. L’obiettivo è trasformare il riuso in aiuto reale, con una formula accessibile a tutti: «Svuota l’armadio, riempi la ciotola», con abiti proposti a 5 euro al chilo.

Alfredo e Aronne

L’iniziativa sarà protagonista per l’open day in programma oggi nella sede Enpa, un’occasione non solo per sostenere la raccolta fondi, ma anche per conoscere da vicino gli animali ospitati e le storie che ogni giorno l’associazione segue con impegno. Tra queste, ci sono quelle di Alfredo e Aronne, due cani anziani che oggi cercano una nuova possibilità di vita dopo un passato difficile.

A raccontarne la storia è stata Paola Viviani, presidente di Enpa Brescia che, ospite della trasmissione «Teletutto racconta», ha lanciato un appello per trovare loro una casa o uno stallo adeguato. Alfredo è un cagnolino di circa 14 anni, inizialmente curioso e socievole nonostante le ferite del passato, segnato da un contesto di grave degrado e da episodi di aggressione all’interno del branco. Aronne, invece, ha circa 17 anni: più diffidente, ma con un carattere forte e una grande capacità di adattamento, soprattutto in ambienti tranquilli e protetti.

Adozione cercasi

Entrambi sono stati recuperati in condizioni critiche e affidati alle cure della clinica San Polo dei veterinari Bonometti, che ha seguito le prime fasi del loro percorso di recupero. Per Alfredo e Aronne si cerca un’adozione o uno stallo, anche separatamente. L’obiettivo è trovare per loro un ambiente estremamente tranquillo, senza bambini e con eventuali altri animali da valutare attentamente. Per Alfredo si immagina un contesto sereno, con passeggiate nella natura e poca esposizione alla città, mentre Aronne ama la tranquillità e i momenti di relax al sole. Enpa Brescia offre inoltre supporto alle famiglie che vorranno accoglierli, anche attraverso un aiuto per le spese veterinarie e un percorso di inserimento seguito da professionisti.

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