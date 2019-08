Polo logistico, da Esselunga due milioni e mezzo per i Comuni

Esselunga si occuperà direttamente del pagamento degli oneri compensativi legati al suo polo logistico ai Comuni di Cazzago, Travagliato e Castegnato. È ciò che emerge con chiarezza dall’accordo transattivo tra Esselunga spa e i tre Comuni per la determinazione degli oneri da destinare all’esecuzione delle opere compensative per la realizzazione del polo nell’area ex Stefana di Ospitaletto: 2 milioni e 500mila euro che andranno ai tre Comuni, che ritireranno i quattro ricorsi al Tar legati al tema (nell’ultimo sono andati ad impugnare al Tribunale amministrativo regionale l’adozione del piano attuativo in variante al Pgt per l’insediamento del polo logistico).

Dopo le enormi difficoltà nel trovare un punto di incontro tra Ospitaletto e i tre Comuni contermini non tanto per la sovracomunalità del progetto ma circa un conseguente scomputo di una parte dei fondi per le opere compensative destinate a Ospitaletto da elargire sugli altri tre territori, Esselunga sceglie di prendere in mano con forza la situazione accordandosi direttamente con i tre Comuni, stante la promessa del ritiro di quei ricorsi che potrebbero rallentare (o bloccare in caso di sospensiva) un’operazione da centinaia di milioni di euro.

«Considerato che dai predetti ricorsi pendenti innanzi al Tar di Brescia emerge in modo chiaro che l’interesse esclusivo dei Comuni è che una parte degli oneri generati dal piano attuativo sia destinata a mitigare gli effetti sovracomunali prodotti nell’ambito dei loro territori con riferimento a mobilità, traffico, aria, ambiente e paesaggio - si legge nel documento -, e, indipendentemente da quanto sostenuto dal Comune di Ospitaletto in tutti gli atti del procedimento urbanistico, al solo fine di accelerare l’attuazione di un piano che ha già comportato gravosi investimenti per Esselunga, quest’ultima in via transattiva, e senza riconoscimento alcuno delle ragioni dei tre Comuni, è disposta a riconoscere a Travagliato, Cazzago e Castegnato la somma onnicomprensiva di 2 milioni e 500 mila euro da destinare alle predette opere mitigative, compensative e perequative».

Il documento dell’accordo (reperibile nell’albo pretorio dei siti comunali) prevede l’erogazione dei fondi (un milione per Travagliato e Cazzago, 500mila euro invece per Castegnato) dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regione Lombardia (BURL) della delibera del Piano attuativo e la conseguente firma della convenzione urbanistica per l’attuazione del piano. Tra qualche mese, al netto di un percorso burocratico senza intoppi, si potrà mettere la parola fine alla querelle tra Ospitaletto e i tre Comuni vicini, aprendo finalmente una strada in discesa per la realizzazione del polo logistico di Esselunga.

