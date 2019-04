Nuovo imbarcadero per Montisola, ma mancano i parcheggi

Il turismo aumenta, soprattutto quello che raggiunge Monte Isola, e gli enti pubblici investono per migliorare servizi e ricettività. Il prossimo passo è in programma a Sale Marasino, dove Autorità di bacino, Navigazione lago d’Iseo e Comune progettano la costruzione di un nuovo porto per i traghetti. La struttura dovrebbe sorgere accanto all’imbarcadero esistente, di fianco alla provinciale, a non più di 50 metri di distanza.

Il costo dell’opera è previsto in 650.000 euro, tutti a carico di Regione Lombardia, in arrivo per giugno. Il progetto di massima presto troverà una migliore definizione in un disegno dettagliato di cui si occupa l’ingegner Dario Catalini. Il nuovo porticciolo sarà composto da un pontile, una biglietteria e un piccolo bagno. Il pontile sarà in acciaio, lungo 25 metri e largo 2 e mezzo. Correrà parallelo alla riva e piegherà verso il centro del lago nell’ultimo tratto.

Sarà preceduto da un’area di sosta di 16 metri quadri. Se tutto andrà come programmato i lavori potrebbero partire entro fine anno. Della possibilità di realizzare un secondo imbarcadero si è discusso anche nell’ultimo consiglio comunale. Dal confronto tra maggioranza e opposizione si è intuito che il luogo deciso per l’opera potrebbe anche cambiare. Per la maggioranza infatti l’intervento è «prezioso per il paese e per tutto il lago», ma per la minoranza la zona «non è quella ideale». Non è difficile pensare che se le prossime elezioni porteranno un cambio di amministrazione il progetto potrebbe mutare.

Pro e contro. Per l’assessore ai Lavori pubblici Marco Chitò «al lago e ai turisti serve un nuovo servizio che renda più efficiente il trasporto con i battelli, e con la nuova infrastruttura aumenteranno le corse». Per l’assessore al Turismo Nicola Turelli l’investimento a favore dell’accoglienza è fondamentale anche per Sale, che l’estate scorsa ha raggiunto la cifra record di 15.000 pernottamenti. La minoranza invece ha criticato la scelta. «Il centro è senza parcheggi e portare lì i visitatori potrebbe creare problemi di viabilità - ha osservato il consigliere Silvestro Toselli -. La nostra idea? Fare il lavoro al porto commerciale, coinvolgendo anche Sulzano e Monte Isola: lì c’è una grande area che risolverebbe i problemi di parcheggio di tutti».

