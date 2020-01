Meningite, code per i vaccini negli ambulatori del lago d'Iseo

Code già all'alba fuori dagli ambulatori per effettuare la vaccinazione e centralini di Regione Lombardia e Ats in tilt. «Ha chiamato anche una famiglia dalla Svizzera che ha trascorso le vacanze sul Lago di Iseo e ora teme per la propria salute», viene raccontato. C'è grande preoccupazione sul lago di Iseo, sponda bresciana e bergamasca, dopo il decesso per meningite di Marzia Colosio, la donna residente a Predore stroncata a 48 anni due giorni dopo i primi sintomi.

Si tratta del quarto caso di meningite, e del secondo decesso, nella stessa zona ed in particolare nel territorio di Villongo, comune della Bergamasca dove abitavano tre delle quattro persone colpite da meningite e dove stamani già dalle 5.30 le persone erano in coda in attesa del vaccino.

Anche a Sarnico c’è stata ressa fuori dall’ambulatorio vaccinale: la tensione tra i presenti era alta e a nulla sembrano valere le rassicurazioni dell'Ats. Il presidio sanitario del Comune del Sebino resterà aperto anche domani e lunedì, così come quelli di Paratico e Iseo (ecco tutti gli orari), mentre martedì è previsto un vertice dei sindaci con Regione e Ats.

