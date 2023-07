La speleologa di Adro bloccata nella grotta dovrebbe tornare in superficie oggi

Nel primo pomeriggio dovrebbe essere completato l'intervento di salvataggio di Ottavia Piana, la speleologa 31enne di Adro rimasta bloccata da domenica a 150 metri di profondità dentro Bueno Fonteno nel comune di Fonteno, sul lato bergamasco del lago d’Iseo.

La previsione arriva dalle persone impegnate sul posto nelle complicate operazioni di soccorso coordinate dal Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), che sono proseguite tutta la notte anche grazie agli specialisti arrivati da Lombardia, Piemonte, Trentino, Veneto ed Emilia Romagna.

Piana è istruttrice nazionale di speleologia e da vari anni sta mappando il sistema carsico compreso tra il lago d’Endine e la sponda bergamasca del Sebino, di cui il Bueno Fonteno rappresenta l’abisso principale. La 31enne si trova nella grotta da domenica, quando si è rotta una gamba e non ha più potuto muoversi in autonomia. Per questa ragione il salvataggio è particolarmente difficile: Ottavia Piana deve essere portata in superficie molto delicatamente dai soccorritori.

Cosa è successo

Tutto è iniziato domenica pomeriggio quando Piana stava esplorando insieme ad un gruppo di speleologi del Cai di Lovere, di cui fa parte, la grotta Bueno Fonteno. Verso le 15 la 31enne si è infortunata alla gamba, sembra a causa di una roccia che si è staccata da dove era stato posizionato il chiodo per assicurarsi alla parete. A quel punto due dei suoi quattro compagni di spedizione sono tornati in superficie e hanno raggiunto il paese per chiamare i soccorsi. Qui attorno alle 18.30 di domenica hanno lanciato l’allarme. Gli altri due speleologi sono rimasti con la 31enne di Adro. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, che ha portato sul Sebino diverse squadre specializzate che metro dopo metro stanno estraendo Piana dalla cavità.

Cos'è il Bueno Fonteno

Il sistema carsico sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo di cui fa parte la grotta Bueno Fonteno è stato scoperto quasi per caso meno di 20 anni fa, nel 2006. È quello che da allora gli speleologi orobici (e bresciani, visto che al Progetto Sebino contribuiscono anche il Gruppo Grotte Allegretti, il Cai Montorfano e quello di Marcheno) vanno esplorando e mappando, in tutta la sua complessità. Il ramo principale e i due denominati Hydrospeed e Fangulscendono nelle viscere di Vigolo, Tavernola e Fonteno fino a oltre 500 metri di profondità. Un gigantesco canyon sotterraneo che contiene sifoni, pozzi, cascate, laghi (esplorati attraverso le tecniche di speleosub) e camere alte anche più di 50 metri, per un dedalo di raro fascino che si estende per chilometri. Negli anni, il Bueno Fonteno ha dato il la all’esplorazione di un sistema carsico nel quale le acque sotterranee hanno scavato fino a 100 chilometri quadrati di ambienti ipogei.

Come funzionano i soccorsi

(di Ruggero Bontempi) Per gli interventi di soccorso in ambienti particolari e selettivi come quelli delle grotte servono tecnici preparatissimi, come i volontari della componente specializzata del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. La comunicazione dell’incidente di Fonteno è arrivata domenica verso le 19. Solo un’ora e mezza più tardi, attorno alle 20.30, una quindicina di esperti hanno iniziato a calarsi nella grotta. E in questo breve lasso hanno anche recuperato le attrezzature necessarie, mantenute sempre pronte in un deposito a Stezzano (Bg).

A chiarire le modalità d’intervento è Corrado Camerini, medico e speleologo bresciano, che riveste il ruolo di delegato lombardo del Soccorso alpino per il settore speleologico. «Appena riceviamo la segnalazione di un incidente in grotta attiviamo con immediatezza tecnici specializzati in funzione della zona interessata, della tipologia di cavità e della gravità dell’incidente» spiega Camerini. «Le informazioni necessarie per inquadrare la situazione spesso non sono tutte subito disponibili, per cui ci muoviamo numerosi nella prospettiva di dover gestire anche situazioni particolarmente complesse. Per questo intervento abbiamo chiamato tecnici da tutta la Lombardia e da altre regioni, tra le quali Veneto, Trentino Alto Adige e Piemonte. L’operatività è stata garantita da oltre 60 volontari del Soccorso speleologico, ai quali se ne sono aggiunti altri 7 del Soccorso alpino all’esterno dell’ingresso della cavità con il compito di svolgere le operazioni di trasferimento della barella in una zona idonea al caricamento e trasporto in ospedale».

Le fasi di recupero hanno riservato diverse difficoltà: «La grotta non è caratterizzata da ambienti stretti, ma il grado elevato di umidità e la presenza di zone molto fangose ha richiesto ai tecnici particolare attenzione per garantire il trasporto dell’infortunata muovendosi in condizioni di sicurezza. I tempi in tali circostanze si dilatano: alle 18 di ieri i soccorritori erano ancora a metà circa della grotta. La paziente ha subìto una forte contusione al ginocchio ed era dolorante. Al suo fianco nella risalita sono stati costantemente presenti un medico e un infermiere».

