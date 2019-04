In Piazza con Noi a Rovato per Lombardia Carne

Telecamere di Teletutto in Franciacorta questa mattina per la puntata di In Piazza con Noi dedicata all'evento fieristico Lombardia Carne e al racconto le ricchezze di Rovato, peraltro capitale del manzo all'olio: tanti gli ospiti ai microfoni di Clara Camplani e Andrea Lombardi.

Replica questa sera su Teletutto a partire dalle 20.30. Chi invece si fosse perso le puntate precedenti, può rivederle in un clic.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it