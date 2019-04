Lombardia Carne torna con Giuseppe Cruciani protagonista

«In Lombardia si allevano circa 1.500.000 capi bovini, pari al 25% della consistenza a livello nazionale. Circa 500.000 sono le vacche in lattazione e 200.00 i vitelli da macello pari, questi ultimi, al 40% a livello nazionale. Gli allevamenti lombardi sono oltre 12.600».

Sono i dati diffusi dall'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi, in occasione della presentazione di Lombardia Carne, dal 6 all'8 aprile a Rovato e che avrà come testimonial Giuseppe Cruciani, giornalista di Radio 24 ormai famoso per le sue crociate antivegani.

Giuseppe Cruciani - Foto © www.giornaledibrescia.it

La Lombardia è «la prima regione italiana per presenza di allevamenti zootecnici e anche per la presenza di impianti di macellazione, lavorazione e trasformazione delle carni. Nella nostra regione si macellano oltre un quinto dei bovini nazionali con una punta del 46% delle vacche a fine carriera», ha aggiunto l'assessore.

Durante la tre giorni oltre a convegni e incontri anche esposizione di prodotti del settore zootecnico, gare di tosatura, scuola di equitazione e la mostra del mercato equina, bovina, ovicaprina. Secondo il governatore Attilio Fontana, «oltre a rappresentare un comparto rilevante dal punto di vista economico l'iniziativa è da sostenere perché esalta il valore della nostra storia e delle nostre radici».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it