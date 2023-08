Boom di passeggeri a bordo della flotta del lago d’Iseo: 220mila solo a luglio

Boom di passeggeri sul Sebino a bordo delle imbarcazioni della società Navigazione Lago d’Iseo, che nel solo mese di luglio ha trasportato 220mila persone. E, anche se mancano ancora i dati ufficiali, il trend di agosto dovrebbe essere molto simile.

I motivi del forte appeal del Sebino sono numerosi, tra cui quest’anno il fatto di essere nel bel mezzo delle due Capitali della Cultura, Brescia e Bergamo. Non è da dimenticare nemmeno la nuova versione del Terzo Paradiso dell’artista Michelangelo Pistoletto in occasione della festa delle luci A2A a Monte Isola.

La società ha attivato una serie di promozioni e collaborazioni con le organizzazioni di eventi che si svolgono sul Sebino. Per esempio, fino al 3 settembre, chi ha il biglietto di linea di Navigazione ottiene sconti per la mostra «Da Monet a Warhol», in corso alla pinacoteca Bellini di Sarnico.

Sostenibilità

Nel frattempo, si lavora anche per un futuro prossimo nel segno della sostenibilità. Autorità di Bacino ha registrato l’aggiudicazione definitiva alla società tedesca Ostseestaal Gmbh Co.&Kg della costruzione delle due imbarcazioni, a propulsione totalmente elettrica, che entreranno a far parte della flotta del Sebino. L’importo di sette milioni e quarantanovemila euro per la progettazione, costruzione e fornitura di due navi multiscafo, tipo catamarano, idonee al trasporto passeggeri in servizio pubblico di linea nelle acque interne nazionali, è stato finanziato da Regione Lombardia e dal Ministero dei Trasporti. Le tempistiche accordate sono la consegna della prima nave entro 14 mesi e della seconda entro 18. Fra un anno e mezzo quindi la flotta avrà almeno due navi elettriche con portata massima per ognuna di centoquaranta passeggeri, che serviranno le tratte più brevi da Sulzano e da Sale Marasino verso Monte Isola.

Per la stagione estiva è tornata in acqua la motonave Città di Bergamo, la più capiente, insieme alla Città di Brescia, con la capacità di trasportare 430 persone, servizio bar, ristorante e intrattenimento musicale. Fino al 3 settembre sarà in vigore l’orario estivo, che vede il servizio di linea potenziato per far fronte alla maggiore domanda dei turisti.

