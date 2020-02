Agente suicida, i funerali saranno celebrati nel Torinese

Sono fissati per le 15.30 di domani, giovedì, a Cirié, nel Torinese, le esequie di Gianmarco Lorito, l'agente della Polizia Locale di Palazzolo sull'Oglio che si è tolto la vita lunedì notte nell'auto di servizio, dopo essere finito nella bufera delle polemiche sollevate sui social per aver parcheggiato la vettura di servizio su un posto riservato ai disabili. Un episodio del quale si era da subito scusato, provvedendo addirittura ad «automultarsi».

La scelta del comune torinese si deve al fatto che vi risiede la sorella, mentre i genitori sono giunti a Palazzolo da Enna, terra di cui era originario lo stesso 44enne agente della Locale.

Il Comune di Palazzolo ha dichiarato il lutto cittadino. E una delegazione dell'Amministrazione del Comune dell'Ovest Bresciano, assieme a quella di Erbusco, comune per il quale aveva prestato servizio per 13 anni, parteciperanno all'addio che sarà preceduto da un momento di commemorazione al Civile di Brescia, prima della partenza della salma per il Piemonte.

