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Studiare e lavorare insieme, senza andare in burnout: il videopodcast

È la scelta di quasi il 25% dei giovani italiani: una sfida che richiede organizzazione. Nel nuovo episodio firmato «I Soci Mktg» scopriamo come questa fatica si traduca in un grande vantaggio competitivo per il futuro
Studiare e lavorare senza andare in burnout
Studiare e lavorare senza andare in burnout

«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.

Studiare e lavorare contemporaneamente è la scelta di quasi il 25% dei giovani italiani, una sfida che richiede organizzazione per evitare il burnout e ruoli flessibili tra le 10 e le 20 ore settimanali. Affrontare questa fatica oggi si traduce in un grande vantaggio competitivo per il futuro, permettendo di uscire dall'università con un profilo professionale già avviato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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