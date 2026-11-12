Una studentessa bresciana premiata per il lavoro sui caduti di Nassiriya

Una studentessa del liceo scientifico Annibale Calini di Brescia è stata premiata da Regione Lombardia per un lavoro di ricerca dedicato alla strage di Nassiriya, avvenuta il 12 novembre 2003. Si tratta di Giorgia Facchinetti, autrice dell’elaborato dal titolo «Oltre le macerie: Nassiriya, i conflitti d’identità e la cultura della pace nell’età contemporanea», presentato nell’ambito delle iniziative per commemorare le 19 vittime italiane dell’attentato terroristico in Iraq.
La premiazione
La premiazione si è svolta oggi nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli, durante la cerimonia promossa da Regione Lombardia. Gli studenti e le studentesse presenti hanno ricordato uno a uno i nomi dei caduti, prima di osservare un minuto di silenzio. La commemorazione si è aperta con l’Inno di Mameli, intonato insieme ai rappresentanti delle Forze Armate.
Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore regionale Romano La Russa e il presidente del Consiglio regionale Federico Romani. Presente anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Invernici, che ha espresso le proprie congratulazioni alla studentessa e al liceo Calini, sottolineando il valore del lavoro svolto dalle giovani generazioni per approfondire una pagina dolorosa della storia italiana.
Nel corso della giornata è stata inoltre annunciata l’intitolazione di una sala di Palazzo Pirelli alle vittime di Nassiriya, iniziativa promossa dal consigliere Giacomo Zamperini e condivisa dal Consiglio regionale.