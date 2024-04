Strage di piazza Loggia, l’avvocato a 600 studenti: «Siate voi i testimoni»

«Siate voi i testimoni di quello che raccontiamo». Il senso dell’evento organizzato dal liceo Leonardo per gli alunni delle quarte e quinte, «50° Piazza Loggia – storia di una strage e di un processo», è racchiuso nelle parole pronunciate dall’avvocato Francesco Menini, legale di parte civile da oltre vent’anni per le vittime dell’eccidio fascista, pronunciate martedì mattina all’auditorium Balestrieri.

Oltre 600 studenti hanno partecipato alla mattinata e ascoltato dalla voce di un testimone diretto di prim’ordine, Manlio Milani, che cosa avvenne la mattina del 28 maggio 1974 in centro a Brescia, durante una manifestazione organizzata dai sindacati, nel giorno dello sciopero generale, indetto per rispondere ai numerosi eventi eversivi accaduti nelle settimane precedenti a Brescia.

Dopo il racconto di Milani la conferenza, moderata dal giornalista del Giornale di Brescia Pierpaolo Prati, ha ripercorso gli anni dei processi e dei depistaggi che hanno portato alla condanna all’ergastolo nel 2017 di Carlo Maria Maggi, in qualità di ideatore della strage, e di Maurizio Tramonte, che partecipò alla preparazione. Fino all’ultimo processo che si sta istruendo in questi mesi e che vede imputati Roberto Zorzi e Marco Toffaloni in qualità di presunti esecutori materiali.

Ai ragazzi, ora, il passaggio del testimone perché questa memoria non si perda, «una memoria – ha chiarito Milani – che è cosa ben diversa sia dal ricordo dei fatti, sia della cronaca giudiziaria. Il percorso della memoria si deve basare sul processo di conoscenza – ha aggiunto – guardando ai fatti e alla storia da tutti i punti di vista, dalle varie prospettive, anche quelle opposte che portano a fare scelte diverse: andare in piazza a manifestare, per esempio, piuttosto che preparare un attentato e mettere una bomba. Noi dobbiamo cercare di capire i meccanismi che portano a fare una scelta piuttosto che altra. Con questo scopo è nata Casa della Memoria».