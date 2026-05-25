Stem e parità di genere, una scuola bresciana sul podio nazionale

Un istituto superiore bresciano si distingue nella XIII edizione di Deploy Your Talents, il programma di orientamento e formazione dedicato alle discipline STEM che coinvolge scuole e imprese in tutta Italia.
La scuola bresciana premiata
A vincere l’edizione 2026 è stata la classe IV di Scienze umane e liceo Scientfiico dell’istituto Paola di Rosa di Lonato del Garda, premiata per la migliore performance realizzata nell’ambito di un percorso che ha coinvolto quasi 400 studenti e studentesse, 10 istituti superiori e 16 aziende partner. La scuola bresciana ha lavorato in collaborazione con Feralpi, sviluppando un project work dedicato all’orientamento e alle competenze tecnico-scientifiche. Secondo e terzo posto per due classi dell’Itc Zappa di Saronno, che hanno collaborato rispettivamente con Accenture e Bureau Veritas Italia.
Il programma, promosso da Fondazione Sodalitas e sviluppato in Italia in collaborazione con Csr Europe e Volontari per il Sociale di Aldai-Federmanager, punta a rafforzare il dialogo tra scuola e impresa. L’obiettivo è avvicinare i giovani, in particolare le ragazze, ai percorsi Stem (tecnico scientifici), ancora caratterizzati da un forte divario di genere.
Secondo i dati citati nell’iniziativa, solo il 20,3% delle studentesse universitarie italiane sceglie percorsi scientifico-tecnologici, contro il 39,9% degli studenti maschi. Un divario che il progetto prova a ridurre attraverso incontri in aula, testimonianze aziendali, attività di mentoring e project work guidati da manager e professionisti delle imprese coinvolte.
Le aziende coinvolte e la premiazione
Tra le aziende partner figurano Accenture, Brembo, Bureau Veritas Italia, Ey, FedEx, Feralpi, Intesa Sanpaolo, Mapei e STMicroelectronics, che hanno affiancato gli studenti e le studentesse in un percorso di orientamento verso il mondo del lavoro.
La premiazione si è svolta al Teatro Menotti di Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo istituzionale, scolastico e imprenditoriale, nell’ambito dello European Diversity Month promosso dalla Commissione europea.