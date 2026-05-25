Stem e parità di genere, una scuola bresciana sul podio nazionale

La scuola bresciana premiata

A vincere l’edizione 2026 è stata la classe IV di Scienze umane e liceo Scientfiico dell’istituto Paola di Rosa di Lonato del Garda, premiata per la migliore performance realizzata nell’ambito di un percorso che ha coinvolto quasi 400 studenti e studentesse, 10 istituti superiori e 16 aziende partner. La scuola bresciana ha lavorato in collaborazione con Feralpi, sviluppando un project work dedicato all’orientamento e alle competenze tecnico-scientifiche. Secondo e terzo posto per due classi dell’Itc Zappa di Saronno, che hanno collaborato rispettivamente con Accenture e Bureau Veritas Italia.