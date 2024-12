Sos del Mantegna, Confcommercio dona subito 5mila euro

Massoletti: «Imprese vicine agli studenti, aiutiamoli ad avere fiducia nel futuro»

Mantegna chiama, Confcommercio risponde

Il Mantegna lancia l’Sos: «Abbiamo seri problemi a finanziare i laboratori». E subito Confcommercio Brescia stacca un assegno da cinquemila euro: «Volentieri aiutiamo l’istituto alberghiero – è il commento del presidente Carlo Massoletti –: doniamo cinquemila euro per le spese immediate e per mettere i ragazzi nelle condizioni di c on tinuare il loro percorso di studi». Grande è la soddisfazione del preside Giovanni Rosa: «Loro sono i primi, ma anche altri ci hanno contattato per avere informazi