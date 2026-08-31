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Scuole aperte già da fine agosto: cosa ne pensate?

In alcuni istituti dell’Emilia-Romagna la prima campanella è suonata oggi: si tratta di un progetto sperimentale rivolto ai bambini delle elementari. Avrebbe senso secondo voi replicarlo anche nel Bresciano?
Un primo giorno di scuola in un istituto bresciano (foto d'archivio) - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it
Un primo giorno di scuola in un istituto bresciano (foto d'archivio) - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

Il 14 settembre gli studenti torneranno sui banchi di scuola in Lombardia. In altre Regioni il giorno della prima campanella dell’anno scolastico 2026/27 sarà in una diversa data di settembre, tranne che in alcuni istituti dell’Emilia-Romagna: in queste scuole, infatti, gli alunni sono tornati in classe oggi.

La Regione Emilia-Romagna ha infatti deciso di avviare una sperimentazione che coinvolgerà una platea potenziale di circa 100mila bambini della elementari: gli studenti non seguiranno delle vere e proprie lezioni, ma parteciperanno ad attività extrascolastiche fino al 14 settembre, giorno di avvio dell’anno scolastico. L’adesione alla proposta è su base volontaria ed è stata pensata anche per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Voi cosa ne pensate?

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