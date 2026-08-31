Scuole aperte già da fine agosto: cosa ne pensate?
In alcuni istituti dell’Emilia-Romagna la prima campanella è suonata oggi: si tratta di un progetto sperimentale rivolto ai bambini delle elementari. Avrebbe senso secondo voi replicarlo anche nel Bresciano?
Il 14 settembre gli studenti torneranno sui banchi di scuola in Lombardia. In altre Regioni il giorno della prima campanella dell’anno scolastico 2026/27 sarà in una diversa data di settembre, tranne che in alcuni istituti dell’Emilia-Romagna: in queste scuole, infatti, gli alunni sono tornati in classe oggi.
La Regione Emilia-Romagna ha infatti deciso di avviare una sperimentazione che coinvolgerà una platea potenziale di circa 100mila bambini della elementari: gli studenti non seguiranno delle vere e proprie lezioni, ma parteciperanno ad attività extrascolastiche fino al 14 settembre, giorno di avvio dell’anno scolastico. L’adesione alla proposta è su base volontaria ed è stata pensata anche per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Voi cosa ne pensate?