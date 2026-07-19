Scuola Santa Dorotea nel futuro: accanto alle suore un gruppo spagnolo

La storia è iniziata nel 1842, precisamente il 2 novembre. Quasi due secoli dopo, fin troppo facile immaginare quante difficoltà sono state superate, la scuola paritaria Santa Dorotea si avventura con convinzione in una nuova sfida per guardare al presente, ma soprattutto al futuro. Le suore dorotee hanno infatti sottoscritto una collaborazione con Arenales, gruppo spagnolo con scuole in tutta Europa: quella di via Marsala in città è la prima in Italia.
Il percorso
Ovviamente per le religiose non è stata una scelta facile, il percorso è iniziato da tempo, dallo scorso anno si è cominciato concretamente a pensare al da farsi. Le ragioni sono intuibili: le vocazioni sono in costante calo (per usare un eufemismo), l’età media delle suore continua a crescere, in virtù di tutto questo rispondere a tutti gli impegni è ormai impossibile.
Presa la decisione più sostanziale (e dolorosa) si trattava poi di vedere lungo quale strada incamminarsi. Per queste riflessioni le religiose si sono confrontate costantemente con la Diocesi, come sottolinea Davide Guarneri, appunto responsabile diocesano per le scuole cattoliche. Per avendo ogni congregazione piena autonomia nella gestione dei propri istituti, alcune decisioni (come apertura e chiusura) devo passare dal vescovo diocesano. Non sarebbe stato questo il caso, perché la scuola paritaria Santa Dorotea non è stata venduta, ma semplicemente si è avviata, come detto, una collaborazione; le religiose hanno però voluto condividere ogni passaggio con la Diocesi. L’istituto gestisce cinque classi di primaria e tre di secondaria di primo grado.
Valori cristiani
La scelta finale è così caduta sul gruppo Arenales, così si legge sul loro sito: «Il nostro modello educativo si basa su una visione cristiana dell’uomo e del mondo che lo circonda. Le scuole di Arenales insegnano ai loro alunni dei valori morali e culturali legati al lavoro ben fatto, al superamento personale e a una visione positiva delle persone e degli eventi. Inoltre, fomentano il rispetto della libertà e delle responsabilità personali, nonché lo spirito di collaborazione, la sincerità, la lealtà, l’amicizia la generosità e solidarietà».
Si legge poi, e si capisce anche meglio la collaborazione con le dorotee: «Le scuole della rete, pur mantenendo la propria identità, si arricchiscono e lavorano in modo collaborativo per offrire la migliore istruzione ai propri alunni. Le modalità di appartenenza alla rete sono molteplici. Ci sono scuole che hanno appena iniziato il loro percorso; altre sono state fondate già da tempo da congregazioni religiose o altre istituzioni, e solo in seguito si sono unite alla rete».
La scuola Sanata Dorotea è anche la più antica del gruppo, il sito (ancora non aggiornato con la nuova collaborazione) ne registra attualmente una spagnola del 1898. Una storia gloriosa che guarda (con serenità) al domani. Intanto da settembre le classi prime delle medie diventano due, una vitalità di iscrizioni che certifica la buona salute della scuola di via Marsala.