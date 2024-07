Suore Dorotee di Cemmo: da tutto il mondo in Valle Camonica per programmare il futuro

Le suore Dorotee di Cemmo hanno aperto e stanno vivendo il loro XVII Capitolo Generale che si celebra dal 15 luglio e fino all’11 agosto.

Il Capitolo generale è l’organo normativo, supremo, collegiale di un Istituto religioso. Viene celebrato a Cemmo di Capo di Ponte nella Casa Madre, da 33 suore capitolari provenienti da tutto il mondo, nove capitolari di diritto e le altre elette dalla base.

Di queste, due sono latinoamericane, sette sono africane e il resto italiane. Si tratta di un capitolo di programmazione per i prossimi sei anni ed elettivo della Madre Generale e del suo Consiglio. È un momento molto importante non solo per individuare persone, ma anche linee programmatiche per rispondere alle sfide dell’oggi, nel carisma della Beata Annunciata Cocchetti fondatrice dell’Istituto. Le suore Dorotee di Cemmo hanno missioni attive in diverse zone del mondo: in Argentina, in Brasile, in Burundi, nella Repubblica Democratica del Congo e in Cameroun.