Scuola, proroga del termine delle iscrizioni fino al 21 febbraio
Per l’anno scolastico 2026/2027 il Ministero dell’istruzione ha disposto la proroga delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia, di primo e di secondo ciclo di istruzione fino al 21 febbraio. La decisione è stata presa per agevolare le famiglie nella scelta del percorso educativo, anche in considerazione degli eventi atmosferici che, nelle scorse settimane, hanno determinato la sospensione delle attività didattiche in alcune zone d’Italia.
A Brescia
Per le scuole dell’infanzia comunali di Brescia pertanto le domande, avviate dal 13 gennaio, saranno aperte fino alle 20 di sabato 21 febbraio.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.