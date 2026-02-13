Giornale di Brescia
Scuola

Scuola, proroga del termine delle iscrizioni fino al 21 febbraio

Lo comunica il Ministero dell’istruzione, che ha disposto per l’anno 2026/2027 la proroga delle domande per le scuole dell’infanzia e gli istituti del primo e secondo ciclo
Un'aula scolastica
Un'aula scolastica
Per l’anno scolastico 2026/2027 il Ministero dell’istruzione ha disposto la proroga delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia, di primo e di secondo ciclo di istruzione fino al 21 febbraio. La decisione è stata presa per agevolare le famiglie nella scelta del percorso educativo, anche in considerazione degli eventi atmosferici che, nelle scorse settimane, hanno determinato la sospensione delle attività didattiche in alcune zone d’Italia

A Brescia

Per le scuole dell’infanzia comunali di Brescia pertanto le domande, avviate dal 13 gennaio, saranno aperte fino alle 20 di sabato 21 febbraio

Argomenti
scuolaiscrizioni scolasticheMinistero dell'IstruzioneBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario