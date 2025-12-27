Alle medie futuro in chiave di violino: a Nave nasce la sezione musicale

Un percorso costruito nel tempo trova ora una forma stabile e riconosciuta: dal prossimo anno scolastico la scuola secondaria di primo grado Galileo Galilei di Nave attiverà una sezione a indirizzo musicale.

Il lancio ufficiale della novità è avvenuto durante il concerto natalizio di fine anno, andato in scena il 19 dicembre, ideato e curato dalle docenti di musica Stefania De Santis e Alice Fontana. Un appuntamento molto partecipato, che ha unito l’esibizione musicale a un messaggio educativo e solidale. Nel corso dell’iniziativa sono stati infatti raccolti oltre 300 pacchi regalo destinati a un asilo gestito dalla Caritas di Rreshen, in Albania. I doni provengono non solo dalla scuola secondaria ma da tutti i plessi dell’Istituto comprensivo: le primarie di Cortine e Muratello a Nave, la primaria di Caino e la scuola dell’infanzia Gianni Rodari.

«Siamo Scuola amica dell’Unicef e dei diritti dei bambini e degli adolescenti - spiega il vicepreside Vittorio Degiacomi - e ogni anno cerchiamo di promuovere un’iniziativa che ci apra all’altro». Negli anni scorsi l’istituto ha raccolto doni per i senzatetto, ha sostenuto un doposcuola in Romania, ha inviato medicine in Siria e coperte in Ucraina. Quest’anno l’attenzione si è rivolta all’Albania: i pacchi saranno consegnati durante le vacanze natalizie da un gruppo di giovani di Caino che hanno fondato l’associazione Sunrise, impegnata in progetti di cooperazione e solidarietà. Un impegno che si inserisce in una visione educativa ampia e coerente, la stessa che ha portato la Galilei a candidarsi come scuola a indirizzo musicale (attualmente in provincia ce n’è una ventina).

Come sarà

La procedura è seguita dall’istituto comprensivo di Nave, guidato dalla dirigente Anna Maria Testa, con il supporto dell’Ufficio scolastico territoriale di Brescia e in particolare di Cetti Schinocca, referente per le scuole a indirizzo musicale. La sezione, coordinata da De Santis, verrà attivata già dal prossimo anno scolastico, con iscrizioni al via da gennaio. Il percorso sarà aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla scuola secondaria, senza la necessità di competenze musicali pregresse. Gli strumenti previsti sono flauto traverso, clarinetto, pianoforte e percussioni.

Il tempo scuola salirà a 33 ore settimanali, tre in più rispetto alle sezioni tradizionali, con cinque ore dedicate alla musica tra teoria, pratica strumentale e attività orchestrale. «La sezione musicale non nasce per caso - prosegue Degiacomi -: rappresenta il naturale sviluppo di un percorso che la nostra scuola porta avanti da anni. La musica è da tempo un elemento qualificante dell’offerta formativa, capace di favorire inclusione, socializzazione, benessere psicofisico e senso di appartenenza».