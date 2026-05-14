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Scuola, 14 settimane di vacanze estive sono giuste o sono troppe?

L’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 è fissato per il 14 settembre. La scuola italiana osserva una delle pause più lunghe d’Europa
Le vacanze estive in Lombardia durano 14 settimane
Le vacanze estive in Lombardia durano 14 settimane

Con la recente delibera della Regione Lombardia, il quadro per il prossimo rientro a scuola è ormai delineato: le lezioni per l'anno scolastico 2026/2027 inizieranno ufficialmente lunedì 14 settembre.

Questa decisione conferma una pausa estiva che, per gli studenti lombardi, durerà circa 14 settimane. Si tratta di uno stop tra i più lunghi d'Europa, che riapre immediatamente il confronto tra chi considera questo tempo necessario per staccare la spina e chi, invece, vede con preoccupazione le difficoltà organizzative per le famiglie e il lungo distacco dai libri.

Pesa sulla scelta anche l'incognita meteo: con temperature sempre più elevate e istituti spesso privi di rinfrescamento, l'idea di anticipare il rientro nelle aule resta, per molti, un tabù logistico.

E voi cosa ne pensate?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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