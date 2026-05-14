Scuola, 14 settimane di vacanze estive sono giuste o sono troppe?

Con la recente delibera della Regione Lombardia, il quadro per il prossimo rientro a scuola è ormai delineato: le lezioni per l'anno scolastico 2026/2027 inizieranno ufficialmente lunedì 14 settembre.
Questa decisione conferma una pausa estiva che, per gli studenti lombardi, durerà circa 14 settimane. Si tratta di uno stop tra i più lunghi d'Europa, che riapre immediatamente il confronto tra chi considera questo tempo necessario per staccare la spina e chi, invece, vede con preoccupazione le difficoltà organizzative per le famiglie e il lungo distacco dai libri.
Pesa sulla scelta anche l'incognita meteo: con temperature sempre più elevate e istituti spesso privi di rinfrescamento, l'idea di anticipare il rientro nelle aule resta, per molti, un tabù logistico.
E voi cosa ne pensate?