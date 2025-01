Scienza e tecnologia, laboratori gratuiti al Cfp Zanardelli

Oltre 30 laboratori gratuiti dedicati a ragazzi e ragazze dai 4 ai 15 anni. È «Stem Mission» l’appuntamento che si terrà il 18 gennaio al Cfp Zanardelli nella sede di Brescia in via Gamba 12.

L’ottava edizione organizzata dal Cfp con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Brescia e comune di Brescia, vedrà attività suddivise in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

«Avvicinano bambini e ragazzi alla scienza e alla tecnologia con la possibilità di testare queste materie attraverso attività pratiche – ha detto Angelica Zamboni, direttrice del Cfp –. È importante già fin da piccoli conoscere le opportunità di una scuola che forma alla professione».

I partner

Numerosi i partner che si occuperanno dei laboratori: Diamo i numeri, Crea insieme, Fabula, APIBrescia, Ambiente Parco, Canon, Apple e C2 Group. Ma non mancherà, naturalmente, la partecipazione dei docenti del Cfp e il coinvolgimento degli studenti del Centro formativo che, da tutte le sedi, saranno circa 200. I partecipanti potranno imparare attraverso attività ludiche, materie molto specialistiche: «Cerchiamo tutti gli anni di proporre nuove cose per stare al passo con i tempi – ha commentato Aristide Peli, presidente del Cfp –. Spesso come adulti ci preoccupiamo dell’utilizzo della tecnologia da parte dei nostri ragazzi, ma ci sono modalità sane che in questa scuola si imparano. L’appuntamento vuol far conoscere anche agli insegnanti gli strumenti che esistono per la didattica. Invitiamo alla partecipazione anche le famiglie per far conoscere queste nuove tecnologie che non devono spaventare».

Leggi anche Centri di formazione professionale: sempre più la strada da percorrere

Attività collaterali

Stem Mission offrirà anche attività e animazioni collaterali come trucca-bimbi, ma anche uno spazio merenda con i biscotti preparati dagli studenti dell’indirizzo alberghiero-ristorativo della sede di Clusane. «Dietro questo evento c’è tanto lavoro fatto dagli insegnanti, dai nostri studenti e dallo staff del Cfp – ha spiegato Rosa Langella, coordinatrice Zanardelli StemLab –. Il laboratorio Stem nasce due anni fa con l’obiettivo di far conoscere e diffondere la cultura Stam anche ai nostri allievi. Da sempre incentiviamo questo approccio».

Opportunità

I laboratori saranno divisi per turni così da poter permettere ai partecipanti di assistere a più attività: «È un’iniziativa da replicare anche in altre province – ha detto l’assessora regionale Simona Tironi –. È molto importante aprire le porte delle nostre scuole per accogliere non solo studenti già frequentanti, ma anche quelli che non conoscono queste realtà. Un’opportunità straordinaria per le famiglie, accedere a laboratori gratuiti, per utilizzo responsabile di queste materie». Per partecipare ai laboratori è richiesta l’iscrizione a questo indirizzo.