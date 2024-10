Al Cfp Zanardelli l’Erasmus Day con lo sguardo all’Europa

Serata dedicata all’Erasmus Day al Cfp Zanardelli, nella sede in città di via Fausto Gamba. Un incontro organizzato per festeggiare i risultati più che positivi del progetto «Abroad» dedicato alle opportunità di interscambio con l’estero per docenti e studenti dell’istituto. L’esperienza ha interessato 60 studenti e studentesse (del terzo e quarto anno) e tre docenti.

I ragazzi, nell’anno scolastico 2023/2024, hanno svolto tirocini specializzanti in Francia, Portogallo e Spagna in tutti i settori di formazione del Cfp: «Ho fatto l’Erasmus a Valentia per due settimane – ha raccontato lo studente di informatica, Paolo Ronchi - . Mi sono trovato molto bene, ho alloggiato in una casa famiglia e ho provato ad imparare un po’ di spagnolo». Con lui il compagno Riccardo Perina: «Esperienza molto bella, mi è servita più sul piano personale che professionale. Ho lavorato in un’azienda locale».

Durante la serata anche le testimonianze dei docenti che hanno avuto la possibilità di svolgere un percorso di formazione professionalizzante in vari ambiti fra cui Stem e inclusività.

A partecipare ai progetti anche i dipendenti del Cfp: «Ho fatto parte del “Naturally sustainable” – ha raccontato Silvia Cingiu, coordinatrice della segreteria tecnica e dell’ufficio acquisti - . Il progetto relativo alla sostenibilità ambientale è durato dal 2021 fino al 2024. Come personale amministrativo ci siamo occupati della creazione di un piano d’azione per minimizzare l’impatto ambientale nelle operazioni d’ufficio».