Centri di formazione professionale: sempre più la strada da percorrere

A Brescia, dove si è visto lungo prima di altri, rappresentano un’eccellenza. Sono i centri di formazione professionale, quegli istituti che curano la formazione professionale per l’inserimento nel mercato del lavoro. In Italia il sistema integrato di istruzione e formazione prevede due canali: il canale dell’istruzione (tecnica, liceale, professionale), di competenza statale, e il canale della formazione professionale (in senso stretto), di competenza regionale.

I Cfp, in particolare, sono regolati e finanziati dalle regioni di competenza, in conformità ai fabbisogni di mestieri specifici del territorio locale. Grazie agli investimenti nel corso degli anni, oggi il Bresciano appare particolarmente ricco di centri di formazione professionale.

Secondo l’elenco redatto dalla Provincia, il Cfp Giuseppe Zanardelli conta sedi a Brescia, Chiari, a Clusane di Iseo, a Dario Boario Terme, ad Edolo, a Ponte di Legno, a Rivoltella di Desenzano del Garda, a Verolanuova e a Villanuova sul Clisi. Sempre in città ci sono poi il centro Artigianelli, il centro Bonsignori e il Lonati/Foppa. Tornando in provincia, a Lumezzane c’è l’agenzia formativa don Angelo Tedoldi, a Castel Mella e ad Ome la Fondazione Aib, a Roè Vociano la Scar, a Bagnolo Mella il Canossa (che ha una seconda sede a Brescia). Sempre in città ci sono Educo-Educazione in corso, Ok School Academy, la Scuola Bottega Artigiani con due sedi cittadine e altrettante a Mezzane e a Viadana di Calvisano. A Rezzato c’è invece la Scuola delle Arti e della Formazione Rodolfo Vantini, a Montichiari il Centro culturale e formativo don Tadini, a Breno e a Capo di Ponte il Cfp Padre Marcolini, a Palazzolo sull’Oglio Paideia. Completano l’elenco il Cnos/Fap e l’Ente sistema edilizia, con sedi a Brescia.

A raccontare quanto i Cfp bresciani rappresentino un punto di riferimento nel contatto tra istruzione e lavoro sono le stesse istituzioni: lo scorso maggio, infatti, a seguito del riconoscimento avuto a Milano nella XII Edizione di Expo training 2023 - Fiera dell’Orientamento e del Lavoro, alla Camera dei Deputati 26 studenti del Cfp Francesco Lonati di Brescia sono stati premiati in rappresentanza del loro istituto, riconosciuto come scuola di eccellenza.

Il tirocinio

Non solo centri di formazione professionale, però. Uno degli strumenti previsti dalla legislazione italiana per favorire l’inserimento dei giovani (e non solo) mediante un periodo di formazione sul campo è il tirocinio (curriculare ed extra-curriculare). Il primo - che si svolge sempre durante il percorso di studi - è dedicato ai giovani impegnati in un corso di studi universitario o di formazione e ha lo scopo di integrare gli insegnamenti teorici con un’esperienza di lavoro. Il tirocinio extra-curriculare è invece una politica attiva del lavoro e mira all’inserimento professionale: è rivolto a chi è alla ricerca di una prima occupazione o a chi il lavoro lo ha perso.

Quest’ultimo ha subìto dei cambiamenti negli ultimi anni: la Legge di Bilancio del 2022 ad esempio ha fissato una soglia minima per l’indennità di partecipazione a non meno di 300 euro. E poi c’è il tirocinio professionale: è rivolto a tutti coloro che vogliono esercitare una particolare professione che necessita di un periodo di apprendimento. Le opportunità per trovare tirocini non mancano: oltre alle università, si trovano nei centri per l’impiego, nei servizi di inserimento lavorativo, nelle cooperative sociali e negli stessi centri di formazione professionale e/o di orientamento. Per attivare un tirocinio è necessaria la stipula di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante: per il tirocinio curriculare la durata massima è di quattro mesi se rivolta agli studenti della scuola secondaria, di 12 mesi per tutti gli altri. Il tirocinio extra-curriculare può arrivare a un anno.