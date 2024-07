Quanto piace sui social il video del Gigli

Un video pensato e realizzato al Gigli di Rovato raccoglie candidature e riconoscimenti a Londra. Si tratta di «Where your world grows», girato a fine 2023 all’istituto d’istruzione superiore Gigli di Rovato in collaborazione con l’ente internazionale di certificazioni linguistiche Cambridge English, uno dei punti di riferimento mondiali per l’insegnamento e l’apprendimento della lingua inglese.

Protagonisti del video, oltre ad aule e corridoi dell’istituto di viale Europa, erano stato diversi alunni della scuola franciacortina, la professoressa Miriam Fogazzi e l’ex dirigente scolastico, Davide Uboldi, ora volato all’Ambasciata d’Italia in Brasile, dove ricopre la carica di responsabile dei corsi di lingua e promozione della cultura italiana, con un occhio di riguardo nei confronti di competenze, inclusione, rispetto per il prossimo e per l’ambiente.

Candidature

Il video era nato per mostrare il ruolo delle certificazioni in lingua inglese all’interno delle scuole e delle loro comunità di riferimento, visto che il Gigli ha, al riguardo, una lunga e proficua tradizione. Il filmato, visto sul canale YouTube di Cambridge English da circa 40mila persone, ha ricevuto ora due candidature per il prestigioso concorso londinese Evcom London Awards, una sorta di Oscar anglosassone per le produzioni video legate al mondo dell’industria, delle aziende e del business. A novembre si saprà se arriverà, o meno, il primo premio.

Scienza e sport

Nel frattempo - e nonostante la pausa estiva - al Gigli non si sta con le mani in mano. In primis, gli studenti, che stanno ottenendo importanti risultati in diversi campi, dalla scienza allo sport. A Riace, Reggio Calabria, la giovane studentessa Ludovica Rial Corsini sta sostenendo uno stage intensivo di astronomia, assieme a un pugno di coetanei da tutta Italia, vincitori in diverse categorie - come Ludovica - dei recenti Campionati italiani di Astronomia. Ad aprile la 15enne di Capriolo, all’epoca la studentessa della prima B del liceo delle scienze applicate, aveva ottenuto il tricolore, dopo una lunga maratona di incontri in mezza Italia, partecipati da oltre 12mila studenti da 397 scuole, compresi 2 istituti italiani all’estero.

Leggi anche È una 15enne di Capriolo la nuova campionessa italiana di astronomia

Grazie a quel risultato, Ludovica si sta ora preparando per le prossime Olimpiadi di categoria, previste per l’autunno in Nepal. Da Roma, invece, è appena rientrato Lorenzo Iolita, studentesse della classe 2 E del liceo delle scienze umane. Il giovane ha preso parte ai master nazionali di padel, dopo essersi qualificato a maggio alle selezioni lombarde di Bergamo. Per lui, come riconoscimento, la possibilità di partecipare al master nazionale di Roma organizzato dalla Fitp, e aver giocato con i migliori giocatori di padel di tutta Italia.