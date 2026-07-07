Prestiti universitari, come utilizzarli al meglio: il videopodcast
Tasse, affitti da fuori sede e libri costosi. «I Soci Mktg» analizzano pro e contro dei prestiti universitari per aiutarti a pianificare il futuro in modo super consapevole
Si parla di prestiti universitari
«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.
Tasse, affitti da fuori sede e libri costosi: l'università è un investimento pazzesco, ma come si fa se i conti non tornano? In questa puntata parliamo di prestiti universitari e di come funzionano le soluzioni su misura. Analizziamo pro e contro di questa scelta per aiutarti a pianificare i tassi e il piano di rientro senza ansie, investendo sul tuo futuro in modo super consapevole.