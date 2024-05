Più di tremila spettatori alla serata della moda onirica del Gruppo Foppa

Lo scorso anno i riferimenti alla moda Y2K (quella a cavallo tra anni Novanta e Duemila) erano i più lampanti. Quest’anno il tema della sfilata, «Tra le stelle e i sogni», ha reso l’evento più onirico, anche se con qualche incursione dance e punk: la Fashion Performance del gruppo Foppa è andata in scena questa sera, portando al Brixia Forum più di tremila spettatori.

Ad allestire l’evento sono stati gli studenti e le studentesse dei corsi di moda degli istituti del gruppo – il CFP Lonati, l’ITS Academy Machina Lonati e il Liceo Artistico Foppa – che ogni anno hanno la possibilità di mettersi in gioco spronati da una scuola che permette loro di esprimersi e di lavorare a livello professionistico, sperimentando tantissime competenze sul campo. Non si tratta infatti solo di disegnare e confezionare abiti, ma di organizzare l’intero, titanico evento: video, regia, coreografie, styling, scenografie, trucco e parrucco (affidati ad altri CFP della città), musica…

«Uno degli eventi più importanti, divertenti, inclusivi e rappresentativi della città»: così Maddalena Damini di Radio Bresciasette, presentatrice della serata insieme a Brio, ha riassunto la performance. Quattro i partner principali: BPER, Regione Lombardia, la Camera di Commercio di Brescia e il Comune di Brescia, che ha dato il patrocinio.

Sulla passerella

La prima collezione – tutta di intimo per la notte – si è ispirata alla «Notte stellata» di Van Gogh, i cui dettagli hanno impreziosito i diversi capi. La seconda ha invece omaggiato la cultura british, con tanto tartan mischiato alla pop art e con un po’ di nostalgia per il punk di Vivienne Westwood e il brit-pop. «Le Mille e una notte d’Oriente» ha proposto un viaggio sartoriale verso Est, con attenzione a riuso e riciclo, mentre «Il colore nell’arte» prendeva spunto dal cubismo. Infine, «La forza delle emozioni» ha attinto da una delle collaborazioni artistiche più affascinanti di sempre: quella tra Elsa Schiaparelli e Salvador Dalì.

C’è stata anche una sfilata 3D: la collezione virtuale dell’ITS Machina Lonati ha preso spunto dal Metaverso e dall’AI applicata al mondo della sartoria per dare vita ai bozzetti in video. E alle nuove tecnologie si ispirava anche la collezione «Dal classico al Meraverso».

Che l’evento sia di qualità lo dicono anche i numeri e la varietà della partecipazione, e non solo il supporto sincero della platea con gli applausi a scena aperta o le parole commosse dell’AD del Gruppo Foppa Giovanni Lodrini. Il Brixia Forum ieri era pieno, e non solo di familiari. Istituzioni, affezionati, rappresentanti delle categorie cittadine… Tutta la platea ha apprezzato ciò che si è visto in passerella. E tutta la platea, alla fine, si è goduta l’after party insieme a studenti e studentesse, per festeggiare con leggerezza l’ottima riuscita della serata.