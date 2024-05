Moda e formazione in passerella col Gruppo Foppa: appuntamento per venerdì 24 maggio

Sono quasi 3mila gli spettatori attesi per «Tra le stelle e i sogni», la Serata della Moda 2024 organizzata dal Gruppo Foppa, performance che ogni anno presenta il lavoro dei ragazzi degli istituti scolastici del gruppo: l’appuntamento è per venerdì 24 maggio alle 20.45 al Brixia Forum in via Caprera.

Tre sono le realtà formative coinvolte, ovvero quelle che contengono al loro interno dei programmi dedicati alla moda: Cfp Lonati (istituto professionale che permette di studiare moda nel corso dei canonici quattro anni di istruzione superiore), Its Machina Lonati (per ottenere un post-diploma altamente professionalizzante) e liceo artistico Foppa (che propone un corso facoltativo).

Ragazzi e ragazze hanno creato diverse collezioni, disegnandole e cucendole, curando lo styling, costruendo la regia, pensando agli accessori, ai video e a tutti gli elementi di contorno. Si sono ispirati a Elsa Schiaparelli, alle opere d’arte, all’artigianato italiano. Alla classicità e al futuro dell’AI. Ai tessuti scozzesi e alla pop art. Hanno usato tecniche per ottenere effetti tridimensionali e ideato cartamodelli partendo da zero.

A sfilare saranno sette collezioni, di cui una virtuale, indossate da studenti e studentesse di altre classi, anche dell’Istituto Piamarta. «La forza delle emozioni», «Il colore nell’arte» e «Tutti i colori dei sogni» sono quelle curate dalle classi del Cfp Lonati; «Meta, dal classico al Metaverso» e «TomorroWOW» quelle dell’Its Machina Lonati; «Mille e una notte d’Oriente» quella del Liceo Artistico Foppa.

«Non è una serata che si ripete: ogni anno si presenta totalmente nuova», anticipa Giovanni Lodrini, amministratore delegato del Gruppo Foppa, descrivendo quello che ormai è un evento per Brescia. «Tutto è fatto in casa: non solo gli abiti che sfileranno, ma anche accoglienza, video, musiche…». Anche per questo la macchina organizzativa è enorme: sono circa 600 le persone coinvolte, tra studenti, personale e forze extra-scuola. E anche make up e acconciature sono affidate agli studenti (provenienti da tre CFP esterni).

A condurre la serata saranno Maddalena Damini e Brio (Davide Briosi). Damini è orgogliosa di essere sul palco: «Conosco bene l’evento. È uno dei pochi che mette al centro i giovani, non solo facendoli sfilare, ma costruendo un percorso in cui gli educatori tracciano un perimetro all’interno del quale si può davvero esprimere la propria libertà creativa».

La manifestazione è gratuita e aperta alla cittadinanza. 800 posti sono occupati da istituzioni e aziende e molte sedie saranno prese dalle famiglie dei ragazzi. L’ingresso è libero e fino a esaurimento posti, con apertura cancelli dalle 19.30. Dopo l’evento ci sarà anche un party con un DJ set di Brio: «Un momento per continuare a festeggiare e celebrare quanto fatto», afferma Benedetta Albini, direttrice organizzativa del Gruppo Foppa e coordinatrice della serata.