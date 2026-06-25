Oro alle stelle: quanto vale il tuo vecchio regalo? Il videopodcast

«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.
Hai presente quella vecchia catenina d'oro che prende polvere in un cassetto? In questa puntata scopriamo perché questo metallo è il bene rifugio per eccellenza e come il suo valore, alle stelle nel 2026, possa trasformare un vecchio regalo in un budget inaspettato.