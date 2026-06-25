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Oro alle stelle: quanto vale il tuo vecchio regalo? Il videopodcast

Perché è il bene rifugio per eccellenza? Scopriamo con «I Soci Mktg» come il suo valore, alle stelle nel 2026, possa trasformare una vecchia catenina in un budget inaspettato
Quanto vale oggi l'oro?
Quanto vale oggi l'oro?

«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.

Hai presente quella vecchia catenina d'oro che prende polvere in un cassetto? In questa puntata scopriamo perché questo metallo è il bene rifugio per eccellenza e come il suo valore, alle stelle nel 2026, possa trasformare un vecchio regalo in un budget inaspettato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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