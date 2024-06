Maturità 2024, ecco tutte le tracce della prima prova scritta

Ci siamo: la Maturità per 9mila studenti bresciani, 526mila in tutta Italia, ha preso il via questa mattina con la prima prova scritta dell’Esame di Stato, il «tema» di italiano.

I candidati avranno sei ore per dimostrare sia la loro padronanza della lingua sia le loro capacità espressive, logico-linguistiche e critiche, optando per una delle sette tracce proposte dal Ministero e riferite ad altrettanti ambiti: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. Tre le tipologie per lo svolgimento della traccia prescelta e cioè analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità.

Di seguito le sette tracce proposte: