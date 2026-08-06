La fandom economy, un nuovo tipo di marketing: il videopodcast

«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.
Ti sei mai chiesto perché siamo disposti a fare follie per il merchandising del nostro streamer preferito o per supportare un artista? In questa puntata esploriamo la Fandom Economy, il fenomeno che trasforma l'ammirazione in un profondo senso di appartenenza a community attive. Scopriamo come l'identità della Gen Z e Alpha si costruisca attorno a queste passioni digitali, spingendo i brand ad abbandonare il marketing tradizionale per vendere l'accesso a un intero mondo di valori condivisi.