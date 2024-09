Iscrizioni alle scuole dell’infanzia, Brescia sopra la media nazionale

L'andamento delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia negli ultimi cinque anni a Brescia fa registrare una sostanziale stabilità, se analizzato in numeri assoluti. Risulta invece in calo il numero delle sezioni, a testimonianza del fatto che alcune di queste, negli ultimi anni, sono state autorizzate con un numero di bambini piuttosto basso, non sostenibile nel tempo.

Distribuzione

La distribuzione differisce da zona a zona: calano gli iscritti soprattutto nel centro storico e a nord, mentre crescono nella zona sud della città, area che nell'immediato futuro sarà interessata da importanti insediamenti abitativi, oltre che dalla realizzazione di un nuovo polo scolastico 2-14 anni, denominato «La scuola del futuro» e finanziato dall'Unione Europea.

Percentuale iscritti sul totale aventi diritto

Dei 490 bambini e bambine che non risultano iscritti ad una scuola dell'infanzia statale, paritaria comunale e convenzionata, almeno 150 è presumibile che frequentino una scuola totalmente privata (circa 6 sezioni): la percentuale di frequenza sale quindi dall'89% al 92%.

Brescia si colloca quindi leggermente al di sopra della media nazionale che è pari al 91% (Rapporto Openpolis), in calo rispetto al 2022, quando era del 92,7 e al 2012 quando raggiungeva addirittura il 95%. L'Unione Europea ha posto come obiettivo il 90%, anche se l'orientamento odierno è quello di tendere all'universalizzazione del servizio.

Il calendario delle scuole dell’infanzia comunali

Le scuole dell’Infanzia comunali e la sezione Primavera «Tadini» inizieranno l’attività scolastica giovedì 5 settembre 2024 e termineranno venerdì 27 giugno 2025. Nelle giornate del 5 e 6 settembre l’orario di apertura sarà dalle 8 alle 14, con servizio mensa.

Leggi anche Caos docenti, tutto da rifare col nuovo elenco dei posti da coprire

I servizi di tempo anticipato (dalle 7.30 alle 8) e prolungato (dalle 16 alle 17.30-18), laddove previsti saranno garantiti da lunedì 9 settembre 2024. I bambini e le bambine neoiscritti inizieranno la frequenza in base al proprio calendario d’inserimento, concordato con l’istituto.

Nel corso dell’anno scolastico, oltre alle giornate di sabato e domenica, saranno osservate le seguenti chiusure per le festività nazionali, fissate dalla normativa statale:

‭• 1° novembre - festa di tutti i Santi;

‭• 8 dicembre - Immacolata Concezione;

‭• 25 dicembre - Natale;

• 26 dicembre - Santo Stefano;

‭• 1° gennaio - Capodanno;

‭• 6 gennaio - Epifania;

‭• 21 aprile - lunedì dell’Angelo;

‭• 25 aprile - anniversario della Liberazione;

‭• 1° maggio - festa del Lavoro;

‭• 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;

‭• festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente.

Sono inoltre previste le seguenti ulteriori sospensioni:

‭• Vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre 2024, dal 2 al 5 gennaio 2025

‭• Vacanze di carnevale: 3 e 4 marzo 2025

‭• Vacanze pasquali: dal 17 al 22 aprile 2025

‭• 2 maggio 2025 (ponte)