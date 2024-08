Emergenza scuola, a Brescia mancano 3.000 insegnanti

Anita Loriana Ronchi

Il nodo docenti mancanti e il rinvio dell’immissione in ruolo stanno agitando le sigle sindacali

Mancano 3.000 insegnanti - © www.giornaledibrescia.it

Riusciremo, a settembre, ad avere tutti i prof in cattedra? Purtroppo all’annosa questione, che, come sempre si ripresenta a poche settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico, non è possibile nemmeno stavolta assicurare una risposta positiva. Anche perché, con l’emendamento recentemente introdotto al Dl Scuola 71, il termine per le immissioni in ruolo derivanti dalle graduatorie concorsuali si estenderà fino al 31 dicembre 2024, anziché rispettare la tradizionale scadenza del 31 agosto. Ques