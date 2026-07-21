Posso investire con soli 30 euro al mese? Il videopodcast
Anche una piccola cifra, se investita con costanza su ETF globali, può fare la differenza grazie all'interesse composto. «I Soci Mktg» spiegano come funziona la strategia del Dollar-Cost Averaging
«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.
Anche solo 30 euro al mese, se investiti con costanza attraverso strategie come il Dollar-Cost Averaging su ETF globali, possono fare la differenza grazie all'interesse composto. In dieci anni questa piccola cifra può trasformarsi in un capitale di oltre 5.000 euro.