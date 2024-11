A scuola l’intelligenza artificiale può aiutare docenti e alunni

In Regione Lombardia sono state presentate le linee guida per cogliere le opportunità dell’AI generativa: il docente, prima oratore, diventa designer delle esperienze di apprendimento

L’intelligenza artificiale entra nelle scuole. Non dalla finestra, di nascosto, come scorciatoia per fare (anzi, non fare) i compiti. Ma dalla porta, come opportunità per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento dando dei «superpoteri» ai professori e agli studenti che sapranno utilizzarla in modo corretto. Lo fa attraverso i corsi che verranno presto proposti agli insegnanti, la disponibilità di alcuni formatori ad accompagnarli in questo percorso. E le linee guida per l’uso consapevole ed e