Prima campanella di venerdì: tutti in classe il 12 settembre

Non ci sarà perciò manco il tempo per studenti e famiglie di riabituarsi alla normalità della vita scolastica: il fine settimana dopo un solo giorno sui banchi
Studenti in classe - © www.giornaledibrescia.it
L’inizio alla fine. Un gioco di parole che però rende bene l’idea del paradosso che riguarda l’avvio delle lezioni, a Brescia così come in tutta la Lombardia. Le porte delle aule per gli studenti di ogni ordine e grado si apriranno infatti a conclusione della seconda settimana di settembre, cioè venerdì 12 fatti salvi quei casi (si pensi alle classi delle primarie che hanno un orario che si sviluppa su cinque giorni invece che su sei) dove l’ingresso sarà anticipato di 24 ore.

Non ci sarà perciò manco il tempo per studenti e famiglie di riabituarsi alla normalità della vita scolastica, con bambini e ragazzi che saranno nuovamente a casa per il fine settimana dopo un solo giorno sui banchi. La domanda, che nel frattempo tanti genitori e con loro anche alcuni ragazzi si sono posti, sorge spontanea: non si sarebbe potuto stilare un calendario diverso? Un quesito che sarebbe direttamente da girare a Regione Lombardia, alla quale spetta la competenza sull’inizio e la fine della scuola. Per inciso questa, per ogni ordine e grado, terminerà mercoledì 10 giugno 2026.

Scuola infanzia

Sul fronte della scuola dell'infanzia invece le date da cerchiare sul calendario sono il 5 settembre per l’apertura (il 4 in alcuni casi) che manco a dirlo è un venerdì, e martedì 30 giugno per la chiusura.

