In duemila al Brixia Forum per «Prósopon_Volti», fashion Show di Laba

Un successo di pubblico, critica e partecipazione. Oltre duemila persone hanno riempito il Teatro DisPlay del Brixia Forum per assistere a «Prósopon_Volti», il fashion show firmato Laba che ha chiuso il festival della creatività Synapses 2026. L'evento ha registrato una fortissima attenzione istituzionale.
Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha lodato la Laba come «una delle realtà più dinamiche dell’alta formazione in Italia», mentre il Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ha ringraziato i docenti che coltivano «il futuro della creatività italiana». Presenti anche gli assessori regionali Simona Tironi (Lavoro), che ha definito la scuola «motore di crescita per il territorio», e Debora Massari (Moda), che ha esaltato la capacità dei ragazzi di innovare le radici del Made in Italy.
In passerella hanno sfilato gli abiti ideati e cuciti a mano dagli studenti del terzo anno di Fashion Design, coordinati dal prof. Federico Mameli. La sfilata si è sviluppata in un percorso immersivo diviso in quattro atti – Business, Dark, Chic e Space – dedicati alle metamorfosi dell’identità femminile contemporanea. Lo show ha visto la collaborazione di tutta l’Accademia: i corsi di Scenografia, Fotografia, Grafica e Comunicazione hanno dato vita a un sistema multimediale di visual storytelling e video mapping.
«Prósopon esprime l’identità di Laba, dove le discipline dialogano attraverso esperienze concrete», ha evidenziato il Direttore Angelo Cioffi. Con la sfilata e il successivo dj set cala il sipario su un festival che ha coinvolto centinaia di studenti in mostre e workshop, confermando l'accademia bresciana come un ecosistema dinamico d'eccellenza.