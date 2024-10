Il nuovo spazio della Palazzina Ufficiali per scuole e famiglie

Sarà destinato alle scuole e alle famiglie il nuovo spazio ricavato all’interno della Palazzina Ufficiali in Castello, ristrutturata e riqualificata grazie ad un intervento sinergico, con Protocollo d’intesa, tra Comune e Provincia di Brescia che hanno investito 600mila euro. A gestire lo spazio e i servizi per le scuole sarà Fondazione Brescia Musei che ha proposto il progetto «Un Castello da vivere» che consiste nel concedere alle prime 200 classi delle scuole superiori di città e provincia e che si iscriveranno ad una delle attività o dei laboratori in uno dei musei del Falco d’Italia o degli spazi all’aperto, la gratuità dell’accesso e il sollevamento dai costi del biglietto di ingresso al museo. Coprendo i costi dell’attività didattica, a 3,50 euro a ragazzo, gli studenti potranno svolgere una delle tante attività tra Castello, Museo del Risorgimento e Museo delle Armi.

Leggi anche Bellezza in rovina: nel Bresciano 70 beni culturali sono da recuperare

La sala polifunzionale è stata dotata anche di bagni pubblici accessibili a tutti, anche per disabili. «Procede la politica di valorizzazione del nostro patrimonio, in atto già da anni e che impiega anni – ha affermato la sindaca Laura Castelletti –. Ed è bello condividerlo con altre istituzioni, associazioni e realtà». Al suo fianco l’assessore Muchetti, il direttore di FBM Karadjov, il presidente di Brescia Infrastrutture Peli e Giovan Maria Mazzoli per la Provincia.