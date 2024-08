Il corto del Novalis sul rispetto nelle relazioni in onda su Canale 5

Creatività e temi sociali che diventano televisione nella scenografica cornice del centro città: sarà trasmesso domenica 4 agosto, alle 8.45 su Canale 5 il cortometraggio «Lupus in fabula», ideato e realizzato dagli studenti del liceo artistico Novalis Open School di Brescia. Il corto sarà al centro della prima puntata di «Ciak Junior - il cinema fatto dai ragazzi», un programma ideato da Sergio e Francesco Manfio, che presenterà al grande pubblico quattro prodotti realizzati da altrettante scuole.

Progetto

«Siamo felici di un progetto come questo - commenta Alessandra Giappi, responsabile dei progetti della scuola -, che ci permette di confrontarci con il mondo, la cittadinanza e il pubblico. Per noi il liceo viene concepito non come attività tra quattro mura chiuse, ma come un confronto continuo con l’esterno». Il progetto è nato dall’iniziativa della professoressa di Regia, Antonella Nobilio, che si è messa in contatto con il gruppo «Alcuni» di Treviso dei fratelli Manfio.

Un'altra scena tratta dal cortometraggio

Il duo artistico, da oltre trent’anni protagonista nel mondo dei programmi per ragazzi, ha quindi selezionato l’istituto cittadino - che dal prossimo anno avrà sede Gussago - come autore ed attore di uno dei cortometraggi. «La troupe si è recata nel nostro istituto due volte - ha continuato Giappi -, prima per conoscere i ragazzi e parlare dell’idea di sceneggiatura, e poi tre giorni consecutivi ad aprile per le riprese vere e proprie».

Rispetto

Il tema affrontato dagli alunni delle future classi terze è il rispetto all’interno di una relazione: Melissa, la protagonista, appassionata di disegno, viene ostacolata nel suo sogno dal proprio ragazzo Davide. Sarà il confronto con i suoi amici e compagni di classe a permetterle di spezzare le catene di una relazione tossica. «Non si tratta di un tema che abbiamo riscontrato nella nostra scuola - ha chiosato Giappi - ma è senza ombra di dubbio un argomento doveroso nell’attualità, e penso sia stato questo a piacere ai giudici».

Il corto ha infatti raccolto quattro premi nel mese di maggio a Jesolo Lido, in cui sono stati presentati e premiati i lavori dei ragazzi delle diverse scuole. Nel programma andrà poi in onda un «dietro le quinte», dove verranno raccontate e mostrate le bellezze storico-artistiche di Brescia.