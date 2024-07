Villa Pace a Gussago ospiterà il liceo Novalis

Apre a Gussago il nuovo Liceo delle Scienze umane Novalis, con indirizzo economico-sociale. In un contesto da sogno, la settecentesca Villa Pace di via Cavalletto – futura sede della scuola –, si è tenuta stamattina la presentazione ufficiale del primo liceo della Franciacorta.

«Il nostro obiettivo era dare una sede prestigiosa a questo nuovo liceo – spiega il dirigente Ludovico Dolzanelli –. Questo è un luogo ideale per un percorso di studi esclusivo, all’ombra della Santissima, alle porte della Franciacorta e a due passi dalla città. La cultura umanistica, letteraria, filosofica, psicologica, non può non tenere conto della complessità del nostro tempo, dell’intelligenza artificiale, del metaverso. È nostro intento coltivare nelle allieve e negli allievi una consapevolezza e una libertà di pensiero che consenta loro di dominare i nuovi, potentissimi strumenti tecnologici, che devono essere mezzi e non fini del pensare e dell’agire umano. In linea con la tradizione formativa Novalis, ispirata alle pedagogie europee più innovative, rispettosa della personalità delle allieve e degli allievi, in questo liceo delle scienze umane le conoscenze verranno acquisite e rielaborato in modo non mnemonico ma esperienziale e critico. Vorremmo che qui i nostri studenti e insegnanti si sentissero a casa».

Anche il Liceo Artistico Novalis, è stato spiegato durante la conferenza di presentazione, si trasferirà a Villa Pace di Gussago. «Siamo molto contenti di questo progetto formativo – ha spiegato Nicola Mazzini, assessore alle politiche sociali e istruzione del Comune di Gussago – e di questa nuova, bellissima opportunità che viene data ai ragazzi del nostro territorio».

Le iscrizioni ad entrambi i licei Novalis sono aperte. Per informazioni: liceonovalis@gmail.com oppure 3477232359.