«I Soci Mktg»: il videopodcast dove l’economia è un gioco da ragazzi
Sulle piattaforme del GdB arrivano le puntate di educazione finanziaria realizzate dagli studenti di Grafica dell’Istituto Perlasca di Vobarno
Erik Fanetti
Ragazze e ragazzi della 5ªB Grafica dell’Istituto Perlasca di Vobarno © www.giornaledibrescia.it
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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