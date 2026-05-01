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«I Soci Mktg»: il videopodcast dove l’economia è un gioco da ragazzi

Sulle piattaforme del GdB arrivano le puntate di educazione finanziaria realizzate dagli studenti di Grafica dell’Istituto Perlasca di Vobarno
Erik Fanetti
Ragazze e ragazzi della 5ªB Grafica dell’Istituto Perlasca di Vobarno © www.giornaledibrescia.it
Ragazze e ragazzi della 5ªB Grafica dell’Istituto Perlasca di Vobarno © www.giornaledibrescia.it

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