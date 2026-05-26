«GdB Press Forward 2026»: i podcast degli studenti online

Undici scuole provenienti da città e provincia, oltre 200 studenti coinvolti in classe e nella redazione multimediale di via Solferino, 42 ore certificate e un percorso che si è sviluppato per quasi cinque mesi: si è ufficialmente concluso l’annuale progetto di formazione scuola lavoro di GdB Press Forward , organizzato dal Giornale di Brescia in collaborazione con ViviEnergia .

Un percorso stimolante e coinvolgente, che ha visto protagonisti gli studenti del Liceo Copernico , del Liceo G. Carli , dell’ IISS Golgi , dell’ IIS Beretta di Gardone Valtrompia, dell’ IISS Bazoli e del Liceo Bagatta di Desenzano, di Euroscuola , dell’ IIS Tartaglia Olivieri , dell’Istituto Giovanni Paolo II , dell’ IIS Don Milani di Montichiari e del Liceo Bonsignori di Remedello.

Coinvolti prima in tre webinar formativi online, con quiz e tutorial sul tema del podcasting e un’infarinatura generale sulle tecnologie per realizzarli, i ragazzi sono stati coinvolti poi nell’effettiva realizzazione di una puntata pilota sul tema delle Olimpiadi invernali, pensata e registrata in 28 ore in classe, seguendo le indicazioni di professionisti dell’informazione.

Dove nasce la notizia

Gli studenti visitano la redazione del Giornale di Brescia

Gli studenti hanno quindi, da gennaio a marzo, visitato la redazione multimediale di via Solferino. A lezioni frontali con il vicecaporedattore del Giornale di Brescia Andrea Cittadini hanno alternato il tour degli ambienti dove nasce la notizia, dalla radio agli studi televisivi, passando per lo studio del tg alla redazione web e cartacea con il coordinatore della redazione di Teletutto Fabio Gafforini.

I podcast

I podcast dei ragazzi sono già disponibili su tutte le piattaforme di ascolto del Giornale di Brescia

Da qui sono nati progetti variegati e che hanno seguito strade diverse per raccontare i cinque cerchi invernali. Qualcuno ha analizzato vite di atleti, come i ragazzi del Tartaglia Olivieri hanno fatto con Giovanni Franzoni («Vinco solo se mi diverto»), altri hanno analizzato l’evoluzione delle Olimpiadi invernali parallelamente a quella della neve artificiale dal punto di vista storico, ecologico e tecnologico\scientifico («Inventare l’inverno», del Liceo Bagatta di Desenzano), passando, ancora, per chi ha pensato di sviscerare i legami che si generano negli sport di coppia o di squadra e la loro importanza durante la competizione («Fides. Storie di connessione a Milano Cortina 2026», dal Liceo Moretti di Gardone Valtrompia).

Tanti i temi, ma tanti anche i commenti positivi giunti dai professionisti dell’informazione che hanno interagito con gli studenti, dai giornalisti ai tutor di TheFabLab, che hanno sottolineato nei progetti prodotti con un buon taglio narrativo, originalità, rielaborazione personale, buon montaggio e interessanti colonne sonore. I podcast dei ragazzi sono già disponibili su tutte le piattaforme di ascolto del Giornale di Brescia: oltre al sito è possibile ascoltarle anche su Spotify, Spreaker e YouTube.